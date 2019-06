Hummels, Schürrle & Co.: Das sind die teuersten Transfers der BVB-Geschichte

Hummels ist nicht nur in den Augen von Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld der Typ Spieler, der der Borussia in vielerlei Hinsicht gefehlt hat. Ein erfahrener Chef für die junge Abwehr, ein Leader in schweren Zeiten. An ihm können Jungstars wachsen. Nach seiner Ausbootung aus der Nationalmannschaft zeigte Hummels in München gute Leistungen. Er will es Bundestrainer Joachim Löw und anderen Kritikern beweisen. Der BVB hat dafür tief in die Tasche gegriffen: Hummels reiht sich ein in die Liste Dortmunder Rekordtransfers. Der SPORTBUZZER zeigt die teuersten Neuzugänge der BVB-Geschichte.