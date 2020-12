BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Remis gegen Eintracht Frankfurt - Brandt in der Spitze verschenkt

Seit 2013 hat Borussia Dortmund in Frankfurt nicht mehr gewinnen können, nun galt es, die Negativserie zu beenden, um im Kampf um die Tabellenspitze nicht weiter an Boden zu verlieren. Kein leichtes Unterfangen, den BVB plagen in der Adventszeit arge Verletzungssorgen. Die Gäste begannen schwach, steigerten sich jedoch in der zweiten Halbzeit - mehr als ein 1:1 sprang allerdings nicht heraus. Anzeige

Für den SPORTBUZZER hat Felix Meininghaus beim BVB-Spiel in Frankfurt genau hingeschaut - und hat alle BVB-Profis mit Noten bewertet. Wie gut waren Julian Brandt und Jadon Sancho in Form? Beide sollten den Langzeitverletzten Erling Haaland in der Offensive ersetzen. Die Einzelkritik hier im Überblick.

BVB in der Einzelkritik gegen Eintracht Frankfurt Der BVB in der Einzelkritik gegen Eintracht Frankfurt. ©