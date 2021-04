BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg beim VfL Wolfsburg

Für den SPORT BUZZER hat BVB-Reporter Felix Meininghaus alle Dortmunder in Wolfsburg genau beobachtet. Wie gut waren die BVB-Spieler um Kapitän Marco Reus in Form? Die Einzelkritik mit allen Noten für alle Profis hier in der Bildergalerie im Überblick.

Das Restprogramm des BVB, inklusive DFB-Pokal-Halbfinale, hat es in sich. Nach dem Pokalspiel gegen Holstein Kiel in der kommenden Woche (Samstag, 20.30 Uhr) steht zunächst ein Heimspiel gegen RB Leipzig auf dem Programm (8. Mai), dann gastieren die Dortmunder in Mainz (15. Mai), ehe die Saison schließlich mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am 22. Mai endet.