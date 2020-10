BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Zenit St. Petersburg

Wiedergutmachung für die Pleite in Rom und ein Sieg, um im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde der Champions League nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren – diese beiden Punkte standen bei Borussia Dortmund beim Heimspiel gegen Zenit St. Petersburg ganz oben auf der Agenda. Am Ende steht ein 2:0-Arbeitssieg des BVB. Jadon Sancho (78. Minute, Foulelfmeter) und Erling Haaland (90.+1) schossen die Dortmunder zum Premieren-Sieg in dieser CL-Saison

Für den SPORTBUZZER hat BVB-Reporter Felix Meininghaus bei den Dortmundern genau hingeschaut. Wie war die Offensive um Stürmer-Star Erling Haaland in Form? Konnte Kapitän Marco Reus bei seinem Startelf-Comeback überzeugen? Alle Dortmund-Spieler in der Einzelkritik mit Noten hier in der Bildergalerie!

BVB in Noten gegen Zenit: Die Einzelkritik im Überblick Der BVB in der Einzelkritik gegen St. Petersburg. ©