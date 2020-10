BVB in der Einzelkritik gegen Schalke 04: Die Noten zum Derby-Sieg

Borussia Dortmund hat das prestigeträchtige Revierderby gegen den FC Schalke 04 deutlich für sich entschieden. Am Samstagabend schlug der BVB seinen Erzrivalen klar mit 3:0. Die Tore erzielten der nach seiner Corona-Infektion wieder genesene Manuel Akanji (55. Minute), Erling Haaland (61.) und Mats Hummels (78.). Die Dortmunder taten sich zunächst schwer, ihre drückende Überlegenheit in Tore umzumünzen. Erst in der zweiten Hälfte schossen sie einen Sieg heraus, der auch in dieser Höhe hochverdient war.