BVB in der Einzelkritik gegen Sporting Lissabon: Einmal die 6, dreimal die 5 für schwache Dortmunder

Borussia Dortmund hat das Achtelfinale der Champions League vorzeitig verpasst. Der Bundesligist unterlag am Mittwoch mit 1:3 (0:2) bei Sporting Lissabon und muss nach der Winterpause in der Europa League weiterspielen. Nach schweren Abwehrfehlern der Dortmunder traf Pedro Goncalves (30. Minute/39.) schon vor der Pause doppelt. In Hälfte zwei sah zunächst BVB-Profi Emre Can die Rote Karte (74.) wegen einer angeblichen Tätlichkeit. Dann erhöhte Pedro Porro (81.) im Anschluss an einen von Gäste-Torwart Gregor Kobel gehaltenen Foulelfmeter. Das Tor von Donyell Malen in der Nachspielzeit kam für Dortmund zu spät.