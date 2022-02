BVB in der Einzelkritik zum Europa-League-Aus bei den Glasgow Rangers: Wieder zu wenig Lichtblicke

Das war's: Borussia Dortmund ist bereits in der Zwischenrunde der Europa League ausgeschieden. Der BVB kam am Donnerstagabend bei den Glasgow Rangers nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und konnte das 2:4 aus dem Hinspiel vor einer Woche nicht wettmachen. Vor 50.817 Zuschauern im Ibrox Stadium trafen Jude Bellingham (31.) und Donyell Malen (42.) für den Bundesligisten, doch auch die Gastgeber kamen durch James Tavernier (22./Foulelfmeter/57.) zu zwei Toren. Die Auslosung für das Achtelfinale ohne Dortmund findet an diesem Freitag statt. Anzeige

Für den SPORTBUZZER hat sich BVB-Reporter Felix Meininghaus das Spiel zwischen den Rangers und Dortmund ganz genau angeschaut. Welche Profis konnten den Schwung aus dem 6:0-Sieg in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach mitnehmen? Was lief besser als im Hinspiel? Wer übernahm Verantwortung? Es gab wieder einmal zu wenig Lichtblicke beim BVB. Die Einzelkritik mit Noten für alle BVB-Stars findet ihr in der folgenden Galerie!

BVB in der Einzelkritik gegen die Glasgow Rangers Borussia Dortmund in der Einzelkritik gegen die Glasgow Rangers. Alle Noten hier. ©