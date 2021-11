BVB in der Einzelkritik zur Pleite gegen Ajax Amsterdam: Bellingham stark, Tigges fehlt Durchschlagskraft

Borussia Dortmund ist die Revanche für das 0:4 im Hinspiel bei Ajax Amsterdam misslungen, für RB Leipzig ist das Champions-League-Aus seit Mittwoch vorzeitig besiegelt. Dortmund büßte eine 1:0-Führung noch ein und musste sich gegen die Niederländer noch mit 1:3 (1:0) geschlagen geben . Nach der frühen Roten Karte für Mats Hummels wurde die Aufgabe noch anspruchsvoller, doch der BVB kämpfte in Unterzahl bravourös, am Ende wurde der Druck von Ajax allerdings zu groß.

Auf den BVB warten sowohl vor als auch kurz nach der Länderspielpause schwierige Aufgaben in Liga und Europacup. So reist der BVB am Samstagabend zum Bundesliga-Topspiel nach Leipzig, ehe nach dem Ende der WM-Qualifikation am 20. November ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ansteht. Bis zum Monatsende heißen die weiteren Aufgaben dann Sporting Lissabon in der Königsklasse (24. November) und der wieder erstarkte VfL Wolfsburg in der Bundesliga (27. November).