BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Niederlage gegen Manchester City

David gegen Goliath, so mutete das Champions-League-Duell zwischen Borussia Dortmund und Manchester City auf dem Papier an. Auch wenn sie das im Revier nicht gerne hören werden, doch während die erneute Qualifikation zu verspielen droht, arbeiten die Briten an großen Titeln. Beim Viertelfinal-Hinspiel in Manchester hat der BVB jedoch gezeigt, dass er mit dem europäischen Schwergewicht erstaunlich gut mithalten kann. Die knappe 1:2-Niederlage durch Gegentreffer von Kevin De Bruyne (19. Minute) und Phil Foden (90.) bei einem zwischenzeitlichen Treffer von Marco Reus (84.) war unglücklich. Anzeige

Felix Meininghaus hat ganz genau hingeschaut. Der BVB-Reporter hat das Topspiel gegen die Guardiola-Truppe verfolgt und alle Spieler mit Noten bewertet. Wie gut war Ansgar Knauff bei seinem Startelf-Debüt geschlagen? Konnte Erling Haaland nach all dem Wirbel zuletzt überzeugen? Die Noten findet ihr in unserer Einzelkritik in der Galerie!

BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen ManCity Der BVB gegen Manchester City in der Einzelkritik. ©