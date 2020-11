BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Pleite gegen den 1. FC Köln - Fünfmal Note fünf für Favre-Elf

:Der 1. FC Köln kann doch noch gewinnen: Mit dem ersten Sieg seit 18 Spielen hat das Team von Trainer Markus Gisdol beim 2:1-Auswärtsieg in Dortmund für die Überraschung an diesem Bundesliga-Nachmittag gesorgt. Für den BVB, der in den vergangenen Wochen gut in Form war, bedeutet das einen herben Rückschlag im engen Rennen an der Tabellenspitze. Trotz der zuletzt überragend aufgelegten Offensive gab es für die Dortmunder gegen kämpferische Kölner kaum ein Durchkommen. Nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand wachte der BVB zu spät auf. Der eingewechselte Thorgan Hazard verkürzte zwar in der 74. Minute, am Ende ließen die Schwarz-Gelben aber weitere dicke Chancen liegen.

