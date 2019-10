Der BVB in Noten: Die Einzelkritik zum zähen 2:0-Pflichtsieg bei Slavia Prag

Nach dem 0:0-Unentschieden zum Auftakt gegen Topteam FC Barcelona musste sich Borussia Dortmund beim vermeintlich schwächsten Gruppengegner in der Champions League, dem tschechischen Klub Slavia Prag, ganz schön strecken für den ersten Sieg. Durch ein 2:0 nach zwei Treffern von Außenspieler Achraf Hakimi (35., 89.) ist der Bundesligist mit vier Punkten nun zumindest nominell im Soll.

Berauschend war die Vorstellung der Mannschaft von Trainer Lucien Favre in Prag allerdings nicht. Für den SPORTBUZZER hat Felix Meininghaus die Partie verfolgt - er beschreibt in seiner Einzelkritik, wie die BVB-Spieler um Marco Reus gegen Slavia in Form waren. Klickt Euch durch!