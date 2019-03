BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Champions-League-Aus gegen Tottenham Hotspur

Eigentlich kann man Borussia Dortmund keine Vorwürfe machen - mit Ausnahme der Tatsache, dass sie ihre vielen Chancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt haben. Nach dem 0:3 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Wembley gegen Tottenham Hotspur zeigten sich die Schwarz-Gelben im Signal Iduna Park lange Zeit von ihrer besten Seite. Am Ende konnte der größtenteils starke Auftritt jedoch nichts daran ändern, dass der BVB mit 0:1 verlor. Damit ist das Kapitel Königsklasse 2018/19 für die Dortmunder beendet.

Gut gespielt und dennoch verloren: Hier sind die BVB-Noten gegen Tottenham!

Trotz der Heimniederlage gegen den Premier-League-Klub spielte die Mannschaft von Lucien Favre so auf, als hätte es die Talfahrt in der Bundesliga zuletzt nie gegeben. Dies geht auch aus einigen Noten hervor, die unser Reporter Felix Meininghaus für den SPORTBUZZER zusammengestellt hat. So haben Marco Reus, Mario Götze, Jadon Sancho und Co. im Rückspiel performt? Klickt euch durch die Noten-Galerie!