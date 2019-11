Nach Spektakel-Sieg gegen Inter: BVB-Boss Watzke macht Ansage Richtung FC Bayern, Hummels warnt

Borussia Dortmund befindet sich wieder im Aufwind: Erst der Sieg im DFB-Pokal gegen Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach , dann der souveräne 3:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten VfL Wolfsburg in der Liga - und jetzt das 3:2-Comeback-Spektakel gegen Inter Mailand . Und geht es für den BVB ausgerechnet zum zuletzt krisengeschüttelten FC Bayern München. Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt der Rekordmeister unter Interimstrainer Hansi Flick die Dortmunder. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist schon heiß auf das Topspiel: "Wir sind bereit", so die klare Ansage des Dortmunders Richtung FCB bei Sky.

Watzke mit Lob nach BVB-Sieg: Ein Fußball-Abend, wie ihn die Menschen lieben"

Schließlich befindet sich der BVB aktuell in Topform. Mit dem Sieg gegen die Italiener aus Mailand, die zur Pause noch 2:0 in Führung lagen, bestätigte die Borussia den Aufwärtstrend. "Wir sind nicht so schlecht gewesen, wie ihr uns vielleicht gemacht habt. Jetzt momentan sieht es wieder anders aus", sagte Watzke und lobte seine Mannschaft. "Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit großartig gespielt. Das war ein Fußball-Abend, wie ihn die Menschen lieben." Ein Abend mit positiven Auswirkungen für das Bayern-Spiel: "Das gibt uns auch ein bisschen Rückenwind für Samstag", fügte der Geschäftsführer an.