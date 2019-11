Dank Achraf Hakimi und Julian Brandt: BVB mit irrer Aufholjagd gegen Inter Mailand

Dank einer irren Aufholjagd in der zweiten Hälfte kann Borussia Dortmund nach einem 3:2 (0:2) gegen Inter Mailand weiter auf den Einzug ins Achtelfinale der Champions League hoffen. Nachdem der BVB zur Pause fast schon vor dem Aus stand, drehte der deutsche Vizemeister die Partie gegen die Italiener mit einer bärenstarken Leistung im zweiten Durchgang. Achraf Hakimi (51. und 77.) und Julian Brandt (64.) waren mit ihren Treffern die gefeierten Helden der Dortmunder, die sich durch den Sieg auf den zweiten Platz der Gruppe F nach vorn schoben.

Das Achtelfinale winkt! RB Leipzig mit souveräner Vorstellung in St. Petersburg

Ohne den verletzten Kapitän Marco Reus, der in der Startelf von Mario Götze vertreten wurde, erlebte der BVB zunächst allerdings einen bitteren erste Durchgang. Schon nach fünf Minuten brachte Lautaro Martinez die Gäste, die das Hinspiel 2:0 gewonnen hatten, in Führung. Nachdem Romelu Lukaku die Chance zum zweiten Inter-Treffer mit einem Schuss an den Pfosten noch liegen ließ (23.), zielte Matias Vecino genauer (40.) und sorgte für die vermeintlich komfortable Pausenführung der Italiener. Nach dem Seitenwechsel bäumte sich der BVB dann auf - und belohnte sich mit dem Sieg.