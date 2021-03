Bericht: BVB signalisiert Interesse an Wolfsburg-Talent Maxence Lacroix

Lacroix könnte dem künftigen BVB-Trainer Marco Rose ab der kommenden Spielzeit eine weitere Option in der Abwehrzentrale geben. Mit Mats Hummels, Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou haben die Dortmund aktuell nur drei gelernte Innenverteidiger im Kader. Emre Can ist eigentlich defensiver Mittelfeldspieler, musste aber immer wieder eine Reihe weiter hinten aushelfen. Lacroix legte nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer vom FC Sochaux zum VfL Wolfsburg für fünf Millionen Euro einen rasanten Aufstieg hin. Der 20-Jährige absolvierte 21 von möglichen 23 Spielen in der Bundesliga. Seinen Marktwert schätzt das Portal transfermarkt.de auf 17 Millionen Euro.

"Ich habe versucht, mich zu integrieren und dann ging ja alles sehr schnell, unerwartet schnell", erklärte Lacroix zuletzt. Luft nach oben bleibt immer noch, auch für ihn. "In der einen oder anderen Situation gegen Cordoba hat er gesehen, wie schwierig es in der Bundesliga ist", sagte Trainer Oliver Glasner. Aber generell gelte: "Maxence macht es richtig gut, das merke ich auch im Training. Er ist sehr aufmerksam, er versucht die Dinge, die wir ihm mitgeben, gut umzusetzen. Es freut mich, dass er sein erstes Tor für uns gemacht hat - es war ein sehr wichtiges." In der vergangenen Saison spielte der Verteidiger noch in der 2. Liga Frankreichs. Am Samstag kam in der Bundesliga nach der schnellen Entwicklung ein weiterer Meilenstein dazu: Der Kopfball-Treffer zum 2:0-Endstand gegen Hertha BSC war sein erster Treffer in der Bundesliga.

Lacroix ist aber nicht der erste Verteidiger, der mit Blick auf die kommende Transferperiode mit dem BVB in Verbindung gebracht. Als Kandidaten wurden zuletzt Nikola Milenkovic, Sebastian Walukiewicz aus der Serie A und mit Soumaila Coulibaly auch ein Top-Talent von Paris Saint-Germain genannt.