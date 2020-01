Perfekt! Jacob Bruun Larsen wechselt vom BVB zur TSG Hoffenheim

"Wir haben nach intensiven Überlegungen Jacobs Bitte um Freigabe entsprochen und wünschen ihm bei seiner neuen Station alles Gute. Seinen sportlichen Weg werden wir weiterhin genau verfolgen" , sagt Sportdirektor Michael Zorc. Der BVB nimmt für Bruun Larsen eine Ablöse in Höhe von etwa neun Millionen Euro ein.

Auch Eintracht Frankfurt hatte Bruun Larsen im Visier

Zuletzt war Bruun Larsen, der in dieser Saison nur vier Bundesliga-Spiele bestritt, auch mit einem möglichen Transfer zu Eintracht Frankfurt oder in die englische Premier League in Verbindung gebracht worden. Dem AFC Bournemouth sagte der Angreifer dem Vernehmen nach jedoch ab - womit der Weg für die Hoffenheimer frei wurde.