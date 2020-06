Bericht: BVB-Wirbel um Jadon Sancho – Star soll in Corona-Pause unerlaubt in England gewesen sein

Bei Borussia Dortmund hat es einem Medienbericht zufolge gleich doppelten Wirbel um Superstar Jadon Sancho gegeben. Wie die Bild unter Berufung auf "mehrere Quellen" erfahren haben will, soll der 20-Jährige in der Bundesliga-Zwangspause wegen des Coronavirus zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt nach England geflogen sein, wo er sich mehrere Tage aufgehalten habe. Eine Genehmigung des BVB soll Sancho nicht vorgelegen haben.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland musste der Youngster daraufhin für zwei Wochen in häusliche Quarantäne, um eine mögliche Ansteckung anderer Menschen mit Covid-19 zu verhindern. In dieser Zeit fehlte er den Dortmundern laut Bild offiziell mit Wadenproblemen. Sancho hatte vor wenigen Tagen erst mit seinem ersten Profi-Dreierpack gegen den SC Paderborn (6:1) und dann mit seinem Jubel für Aufsehen gesorgt, mit dem er an den in der vergangenen Woche in den USA in Polizeigewalt verstorbenen George Floyd erinnerte. Vom DFB wird er deshalb nicht bestraft.