Bericht: Manchester United will BVB-Star Jadon Sancho und FC-Bayern-Ziel Callum Hudson-Odoi

Ole Gunnar Solskjaer wurde zuletzt in seinem Traineramt bei Manchester United bestätigt, der Klub gab seinem bisherigen Interimscoach einen Dreijahresvertrag. Nun soll der neue Coach auch einen Kaderumbruch vollziehen wollen. Nach Informationen der Times sollen gleich sechs Spieler den Klub verlassen. Marcos Rojo (29) und Matteo Darmian (29) stehen vor einem Verkauf, die Verträge von Antonio Valencia (33) , Juan Mata (30) und Ander Herrera (29) laufen am Ender der Saison aus. Eine Vertragsverlängerung steht demnach nicht in Sicht. Transferflop Alexis Sanchez (30, nur ein Tor in der laufenden Saison) soll ebenfalls keine Zukunft bei den "Red Devils" haben.