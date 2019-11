Bericht: Jadon Sancho fühlt sich beim BVB gedemütigt - Aussprache mit Bossen?

In der Vorsaison noch gefeiert - jetzt der Sündenbock für die handfeste BVB-Krise?

So zumindest fühle sich Dortmunds Shootingstar Jadon Sancho laut einem Bericht des Online-Portals "The Athletic" aktuell und schießt gegen seinen Klub. Nachdem der 19-Jährige in der Vorsaison mit 12 Treffern und 17 Vorlagen in 34 Bundesligaspielen geglänzt hatte, kommt er aktuell auf vier Tore und sieben Assists in 10 Ligaspielen - keine herausragende, aber auch keine schlechte Bilanz. Beim 3:3 zuletzt gegen den SC Paderborn steuerte er einen Treffer und eine Vorlage bei. Und trotzdem habe der Engländer das Gefühl, von seinem Verein für die Krise verantwortlich gemacht zu werden.