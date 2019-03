Wirbel um BVB-Juwel Jadon Sancho: Berater trifft sich mit ManUtd - Zorc äußert sich

Kehrt Jadon Sancho bereits im Sommer in die englische Premier League zurück? Der Poker um das Juwel von Borussia Dortmund , das am Montag seinen 19. Geburtstag feierte, ist offenbar bereits in vollem Gange. Nach Informationen der Sun soll sich sein Berater Emeka Obasi bereits mit den Verantwortlichen von Manchester United getroffen haben. BVB-Sportdirektor Michael Zorc reagierte prompt: "Ich habe keine Kenntnis davon, aber es hat auch keine Relevanz" , sagte der 56-Jährige.

ManUtd gilt als aussichtsreichster Kandidat auf eine Verpflichtung des Flügelstürmers. Die Engländer sollen bereit sein, bis zu 100 Millionen Euro für die Dienste des jungen BVB-Juwels zu bieten , der in der laufenden Saison zur Stammkraft im Team von Trainer Lucien Favre geworden ist. Neun Tore und 17 Vorlagen sind wettbewerbsübergreifend eine überragende Bilanz. Klar, dass die finanzkräftigeren Klubs aus der Premier League Schlange stehen. Auch Tuchel-Klub Paris Saint-Germain soll an Sancho Interesse haben.

Zorc: Sancho "sicher nicht bis zum Karriereende" beim BVB

"Er wird sicher nicht bis zu seinem Karriereende in Dortmund spielen. Auch das gehört zur Wahrheit" , betonte Zorc zuletzt in einem Interview mit der Sport Bild , stellte aber auch klar, dass man für die kommende Saison definitiv mit ihm plane. Zorc: "Ich behaupte: Sein Transfer wäre aktuell selbst für die größten Klubs der Welt zurzeit kaum zu stemmen."

Allerdings hat der 19-Jährige mit starken Leistungen in der Nationalmannschaft (zuletzt vor allem beim 5:0 über Tschechien) auch die letzten seiner Landsleute auf sich aufmerksam gemacht. Brisant: Nach der Show der "Three Lions" am vergangenen Freitag teilte er auf Twitter einen Beitrag des britischen Portals Goal, in dem Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand betonte, wie gern er Sancho im United-Dress sehen würde. Später löschte Sancho den Retweet.