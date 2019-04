Real heiß auf BVB-Star Jadon Sancho: Lockt ihn Zinedine Zidane nach Madrid?

Mit seinen elf Treffern und 16 (!) Vorlagen in der Bundesliga ist Jadon Sancho aktuell unverzichtbar für Borussia Dortmund. Neben Marco Reus ist er der Shooting-Star schlechthin beim BVB - da verwundert es nicht, dass er von Top-Klubs in ganz Europa gejagt wird. Wie die Bild berichtet, ist nun auch Real Madrid am Engländer interessiert. Trainer Zinedine Zidane soll sogar bereits bei Klub-Präsident Florentino Peréz angefragt haben, Sancho im Sommer an den Hauptstadtklub zu binden.

BVB-Boss Michael Zorc versicherte in einem Interview mit der Sport Bild zuletzt, dass Sancho auch in der kommenden Saison für Borussia Dortmund spielen werde. "Wir planen definitiv mit ihm." Trotzdem hat seine Zeit bei Borussia Dortmund früher oder später wohl ein Ende. "Mir ist auch klar, dass das Werben - speziell der englischen Klubs - um ihn immer stärker wird, wenn er weiter so aufdreht. Er wird sicher nicht bis zu seinem Karriereende in Dortmund spielen. Auch das gehört zur Wahrheit." Laut dem Bericht würden Zorc und Watzke bei einer Summe von 180 Millionen Euro anfangen über einen Transfer des Engländers nachzudenken.

Zorc behauptete allerdings auch, dass es aktuell schwer sei, eine angemessene Summe für Sancho locker zu machen."Ich behaupte: Sein Transfer wäre aktuell selbst für die größten Klubs der Welt zurzeit kaum zu stemmen." Zuletzt bot Manchester United angeblich bis zu 100 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler.

Das sind die Vertragslaufzeiten der BVB-Stars Reus, Sancho, Witsel & Co.

