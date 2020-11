BVB-Star Jadon Sancho erklärt Traumtor und macht ehrliches Geständnis: "In letzter Zeit war es hart"

20 Tore, 20 Vorlagen, jede Menge Spektakel - die Leistungen von Jadon Sancho ließen in der vergangenen Saison nicht nur die Zungen bei Borussia Dortmund schnalzen. Ganz Europa war verzückt von diesem jungen Flügelstürmer, den niemand stoppen konnte. Im Sommer gab es fast täglich Meldungen darüber, was Manchester United dem englischen Nationalspieler bei einer Rückkehr in die Heimat vor die Füße legen würde. Dann rollte nach der Pause wieder der Ball - und bei Sancho wollte vieles nicht mehr so funktionieren, wie gewohnt. Formtief, Leistungsdelle, Krise. Daran, dass es der 20-Jährige natürlich noch immer kann, gab es beim BVB aber keinen Zweifel - und Sancho zahlte das Vertrauen am Dienstagabend mit einem Kunstwerk zurück.

