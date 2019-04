Doppelpack Sancho, Retter Bürki: Borussia Dortmund dank Zittersieg gegen Mainz wieder Tabellenführer

Wiedergutmachung knapp geglückt! Eine Woche nach dem schwachen 0:5 beim FC Bayern hat sich Borussia Dortmund mit einem 2:1 (2:0)-Zittersieg gegen den 1. FSV Mainz 05 vorerst wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gesetzt. Matchwinner beim Heimsieg des BVB vor 80.365 Zuschauern im Signal-Iduna-Park war der englische Jung-Nationalspieler Jadon Sancho mit zwei Treffern in der 17. und 24. Minute. Den Anschluss der Gäste erzielte Robin Quaison (84.).

Borussia Dortmund siegt gegen Mainz 05 - die Leistung der BVB-Stars war allerdings nicht immer überzeugend. So benotet der SPORT BUZZER die Spieler... ©

BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Mainz 05

BVB beginnt schwungvoll

Die Borussia war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, wenn sie auch zunächst verhalten agierte und viel Ballbesitz in der ungefährlichen Zone hatte. Der Mannschaft von Trainer Lucien Favre war dennoch anzumerken, dass sie die deutliche Schlappe im Liga-Gipfel gegen die Münchner aus den Köpfen gestrichen hatte. Die Mainzer hingegen starteten trotz ihres 5:0-Erfolgs gegen den SC Freiburg vom vergangenen Spieltag wenig selbsbewusst und kaum aggressiv in die Partie.