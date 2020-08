Charaktertest bestanden: BVB-Torhüter Roman Bürki erklärt den Wandel von Jadon Sancho

Sanchos Leistungen während der Vorbereitung dürften den BVB -Verantwortlichen ebenfalls keinen Grund zur Sorge liefern. In den Testspielen gegen den SCR Altach (6:0) und gegen Austria Wien (11:2) überzeugte der Flügelstürmer. "Jadon hat sich bisher in zweieinhalb Wochen Vorbereitung nichts zuschulden kommen lassen", sagte Bürki, der sich den Youngster im vergangenen Juni wegen dessen Friseur-Affäre vorgeknöpft hatte . Nun lautet die Bewertung seines Kollegen anders: "Mir ist kein aktueller Vorgang bekannt, der Anlass zur Kritik bietet."

Dabei war sich auch der Schweizer Nationalkeeper nicht vollends sicher, dass er auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Sancho auf dem Platz stehen wird. "Ich hatte nicht hundertprozentig damit gerechnet, dass er bleibt, aber ich habe es gehofft. Es war schon immer klar, dass man einen gewissen Betrag zahlen muss, um einen Spieler seiner Qualität zu kaufen. Doch wegen Corona fällt das den Klubs nicht mehr so leicht wie vorher."

Mats Hummels, Erling Haaland und Jude Bellingham (v.l.) gehören zu den teuersten Transfers in der BVB-Geschichte. Wie viel Geld die Dortmunder für sie ausgaben, erfahrt ihr in unserer Galerie. ©

Der BVB hatte für Sancho eine Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro aufgerufen und frühzeitig eine Transfer-Deadline benannt. Als diese am 10. August verstrichen war, schlossen die Verantwortlichen einen Wechsel in diesem Sommer kategorisch aus. Sancho selbst hatte darauf professionell reagiert und sogar betont, dass er nun eine Führungsrolle bei den Dortmundern anstrebe.