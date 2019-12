BVB-Sportdirektor Zorc verteidigt Strafen gegen Jadon Sancho: "Musst Mannschaftshygiene wahren"

Der hochtalentierte Rechtsaußen gilt immer wieder als Problemfall im Kader von BVB-Trainer Lucien Favre , der alle Hände voll zu tun hat, den jungen Engländer bei Laune zu halten, der seit Wochen mit einem Transfer zurück in die Premier League in Verbindung gebracht wird. Sportdirektor Michael Zorc hat Sancho nun im Kicker gegen Kritik verteidigt. Dieser sei "noch im Prozess des Erwachsenwerdens und des perfekten Profiverhaltens", sagte Zorc. "Dafür benötigt er Richtlinien und Hilfe. Die werden wir ihm geben."

Zorc versichert: Winter-Transfer "in keinster Weise geplant"

Zuletzt sickerte aus England durch, dass Sancho schnellstmöglich in seine Heimat zurückkehren will - am liebsten schon im Januar. Vor allem der FC Chelsea und der FC Liverpool von Ex-Dortmund-Trainer Jürgen Klopp gelten als heißeste Kandidaten auf einen Transfer. Zorc, der immer wieder betont hatte, Sancho beim BVB halten zu wollen, erklärte, das Verhältnis zwischen Spieler und Klub sei "komplett in Ordnung". Ein Abgang Sanchos in der Winterpause sei "in keinster Weise geplant", versicherte der Sportchef.