BVB-Boss über Sancho-Zukunft: "Sicher nicht bis zum Karriereende in Dortmund"

Er ist die Entdeckung dieser Saison bei Borussia Dortmund - und begeistert auch neutrale Fans mit seinen mitreißenden Tempoläufen und Dribblings auf der Außenbahn: Jadon Sancho hat sich für den BVB als echter Gewinn herausgestellt. Auch seine Statistiken lesen sich beeindruckend: In 34 Saisonspielen gelangen dem Engländer neun Tore und 15 Vorlagen. Überragende Werte für einen, der erst im Laufe dieses Monats 19 Jahre alt wird. Doch aufgepasst: Eine starke Form ruft Interessenten auf den Plan , vor allem aus der englischen Premier League.

BVB-Fans können (vorerst) allerdings aufatmen: Sportdirektor Michael Zorc hat im Interview mit der Sport Bild versprochen, dass Sancho auch in der kommenden Saison das BVB-Trikot trägt. "Jadon wird in der kommenden Saison für Borussia Dortmund spielen", betonte der Sportchef. "Wir planen definitiv mit ihm."

Sancho-Transfer für die "größten Klubs der Welt kaum zu stemmen"

Angesichts von angeblicher Angebote in dreistelliger Millionenhöhe sagt Zorc jedoch auch: "Mir ist auch klar, dass das Werben - speziell der englischen Klubs - um ihn immer stärker wird, wenn er weiter so aufdreht. Er wird sicher nicht bis zu seinem Karriereende in Dortmund spielen. Auch das gehört zur Wahrheit."