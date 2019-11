Transfer von BVB-Star Jadon Sancho im Sommer? Dortmund-Boss Watzke gibt "keine Garantie"

Jadon Sancho und Borussia Dortmund : Eine absolute Win-win-Beziehung für den 19 Jahre alten englischen Nationalspieler und den Bundesliga -Topklub. Während Sancho von der (internationalen) Spielpraxis profitiert und sich auf Top-Niveau weiterentwickeln kann, hat der BVB einen der besten jungen Außenstürmer der Welt in seinen Reihen. Doch wie lange noch? Zahlreiche Top-Klubs, vor allem Manchester United und sein Ausbildungsverein Manchester City , gelten als heiße Kandidaten. Beide sollen an einem Sancho-Transfer interessiert sein. Im Gespräch mit Sky hat BVB-Boss Hans-Joachim Watzke nun zu den Wechsel-Gerüchten Stellung genommen.

Sancho-Transfer? BVB-Boss Watzke äußert sich

Watzke dementierte, dass der BVB schon im Sommer 2020 mit einem Sancho-Abgang plane. Er sei nicht auf dem Markt, "weil er einen Vertrag bei uns hat", so der Geschäftsführer. Dennoch schätzt er den Kampf um Sancho realistisch ein: "Dann muss man auch, wenn man ehrlich ist, nicht so tun, als wenn wir nicht mit ihm reden würden. Wenn irgendwas kommt oder vielleicht er kommt und sagt: 'Ich würde ganz gerne zu den und den Konditionen wechseln', dann bespricht man das miteinander", sagte Watzke.

Sancho (noch bis 2022 unter Vertrag) absolvierte seit seinem BVB-Transfer im Sommer 2017 54 Bundesliga-Spiele für den BVB (darunter alle 34 der vergangenen Saison), erzielte 16 Treffer und bereitete weitere 27 vor. Ein Spitzenwert, der den zum BVB-Topspieler gereiften Sancho Ende 2018 sogar zum Nationalspieler Englands (seitdem insgesamt sechs Länderspiele) aufstiegen ließ. Der junge Brite blickte in einem Interview mit der Webseite SoccerBible auf seine BVB-Anfangszeit zurück: "Als ich City verlassen habe, gab es eine Menge Leute, die an mir zweifelten. Sie sagten: 'Oh, du hättest Pep Guardiola nicht verlassen sollen'", so Sancho. "Aber ich dachte nur, dass es das Beste für mich war."