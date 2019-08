BVB-Star Jadon Sancho gibt Verletzungs-Update: So geht es ihm nach dem Kimmich-Tritt

BVB-Star Jadon Sancho gibt nach Tritt Verletzungs-Update: "Mein Fuß ist in Ordnung"

Immerhin gab der Torschütze und Vorlagengeber beim 2:0-Sieg gegen den FC Bayern nun Entwarnung: "Mein Fuß ist in Ordnung, alles gut", wird Sancho von dem Blatt zitiert. Ein verletzungsbedingter Ausfall wäre auch bitter gewesen. Für den BVB beginnt am Freitag die DFB-Pokal-Saison gegen den KFC Uerdingen, am 17. August steht schließlich der 1. Spieltag der Bundesliga gegen den FC Augsburg an.