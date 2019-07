Wayne Rooney rät Jadon Sancho: Bleib beim BVB!

Real Madrid, Manchester United, Manchester City – mehrere große Vereine sollen ernsthaftes Interesse an Jadon Sancho haben. Laut Medienberichten sollen Ablösesummen im dreistelligen Millionenbereich im Raum stehen. Auch, wenn Borussia Dortmunds Manager Michael Zorc den 19-Jährigen nach eigenem Bekunden nicht verkaufen will, dürfte ein Wechsel bei solchen Summen ernsthaft infrage kommen.

Ermöglichen Sie iFrame um diesen Inhalt darstellen zu können.

Mit Mats Hummels, ohne Hazard und Brandt: So lief das erste öffentliche Training des BVB

Rooney: "Spielzeit ist so wichtig"

Doch mit einem Transfer täte sich Jadon Sancho keinen Gefallen, meint Stürmerlegende Wayne Rooney (53 Tore für England) im Interview mit Bild am Sonntag: "Dortmund ist ein toller Verein mit tollen Fans. Man setzt dort auf junge Spieler." Sancho habe im vergangenen Jahr enorme Fortschritte gemacht. Bei einem Wechsel nach England müsse Sancho damit rechnen, weniger Spielzeit zu bekommen. "Spielzeit ist so wichtig für einen jungen Spieler wie Jadon. Wenn er in Dortmund die meiste Spielzeit bekommt, soll er dort bleiben."

Sancho hat beim BVB einen Vertrag bis 2022. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.