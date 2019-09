BVB-Juwel Jadon Sancho spricht über seine Zukunft: Hätte nichts gegen England oder Spanien

Vor gut zwei Wochen stand der Abschied von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund eigentlich schon fest - zumindest dann, wenn man der Daily Mail Glauben schenken wollte . Der Engländer werde im kommenden Sommer in sein Heimatland zurückkehren. Ziel: Manchester United oder Manchester City * . Ablöse: Über 110 Millionen Euro. Erhärtet wurde dieses Gerücht bisher durch: Nichts.* Jetzt äußerte sich der 19-Jährige selbst zu seiner Zukunft und sprach erstaunlich offen über für sich interessante Optionen.

"Ich hätte nichts dagegen in der Premier League zu spielen. Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, aber ich hätte nichts dagegen, auch nichts gegen die La Liga", sagte Sancho auf einer Pressekonferenz der englischen Nationalmannschaft. Aktuell wolle er sich aber nicht mit den Spekulationen beschäftigen. "Ich versuche mich nur auf auf mein Spiel zu konzentrieren", so der Offensivstar vor den Partien in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien und Kosovo.