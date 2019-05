Lehmann kritisiert BVB-Trainer: Lucien Favre war der Mannschaft kein Vorbild

Was Lehmann ganz besonders ärgert: Die Tatsache, dass Favre nach der Niederlage im Revierderby gegen Schalke die weiße Fahne gehisst hatte , obwohl der Titel zu diesem Zeitpunkt noch greifbar war. "Ich hatte den Eindruck, dass Favre immer froh war, wenn der Druck weg war" , sagte der ehemalige Nationaltorwart in der TV-Sendung Sky90. "Das ist nichts Vorbildliches für die Mannschaft" , denn diese würde den Druck brauchen, um optimale Leistungen zu bringen.

Lehmann: "BVB wird sich noch lange an die Chance erinnern"

Der FC Bayern wird im kommenden Sommer massiv in den Kader investieren, hat bereits Transfers im Wert von 118 Millionen Euro fixiert. Für Lehmann ist es auch deshalb besonders bitter, das der BVB die mögliche Meisterschaft in diesem Jahr verspielt hat. In den kommenden Jahren werde die Chance jedenfalls nicht größer, betonte der Ex-Keeper, der in England, Deutschland und Italien Meister wurde. Lehmann: "Die Bayern haben, als sie mit neun Punkten hinten waren, beschlossen, aufzurüsten. Jetzt rüsten sie auf und haben trotzdem gewonnen! Ich hoffe, dass es nicht zu langweilig wird..."