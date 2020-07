Offiziell: BVB verpflichtet England-Juwel Jude Bellingham aus Birmingham - Langfristiger Vertrag

Vollzug bei Borussia Dortmund: Der BVB hat die Verpflichtung von Jude Bellingham nach einer wochenlangen Hängepartie offiziell bestätigt. Der erst 17 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom englischen Zweitligisten Birmingham City und erhält einen "langfristigen Vertrag". Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Laut Medienberichten soll Bellingham die Dortmunder jedoch rund 25 Millionen Euro kosten. "Jude Bellingham hat sich voller Überzeugung für den BVB entschieden und dabei selbstverständlich in erster Linie die sportliche Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, im Blick gehabt", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc in der Klub-Mitteilung.

Bellingham wird am 30. Juli mit dem BVB in die Vorbereitung einsteigen und am 10. August mit seinen neuen Teamkollegen ins Trainingslager nach Bad Ragaz (Schweiz) reisen. In der zweiten englischen Liga, in der 24 Teams spielen und 46 Partien in der regulären Saison ausgetragen werden, steht am 22. Juli noch ein Spieltag aus - Birmingham trifft auf Derby County. Bellingham wird bei der Borussia die Rückennummer 22 tragen.

Bellingham nach Sancho zweiter BVB-Engländer Der Jugend-Nationalspieler aus Stourbridge ist nach Jadon Sancho der zweite Engländer im Kader der Dortmunder. Sancho war im August 2017 ebenfalls im Alter von 17 Jahren für eine Ablösesumme von acht Millionen Euro von Manchester City nach gekommen. Für Bellingham, der am 29. Juni seinen 17. Geburtstag feierte, greifen die BVB-Verantwortlichen nun noch einmal tiefer in die Tasche. Der Teenager hatte in der laufenden Saison den Durchbruch in Birmingham geschafft. 40 Einsätze in der zweiten Liga, der Championship, stehen für den Jungstar zu Buche. Dabei erzielte er vier Treffer und bereitete drei weitere vor.

25 für 2025: So könnte der BVB-Kader in fünf Jahren aussehen Mit Youssoufa Moukoko, Emre Can und Milot Rashica (v. li.) - der SPORTBUZZER gibt einen Einblick, wie der Kader von Borussia Dortmund 2025 aussehen könnte! ©