Supertalent Jude Bellingham: So tickt der neue englische BVB-Youngster

Jude Victor William Bellingham - so sein voller Name – ist in Stourbridge aufgewachsen, einer Stadt in den West-Midlands, im Ballungsgebiet von Birmingham. 2010 begann er in der U8 von Birmingham City mit dem Fußballspielen. Mit seiner Athletik und Physis war er den anderen Spielern in der Jugendakademie meist weit voraus. Mit erst 15 Jahren wurde er das erste Mal in der U23 des Klubs eingesetzt. Die Geschichte erinnert ein wenig an die bisherige Karriere des BVB-Nachwuchsstars Youssoufa Moukoko.