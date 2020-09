Nuri Sahin abgelöst: Jude Bellingham nach Treffer in Duisburg jüngster Torschütze der BVB-Geschichte

Für Jude Bellingham war der 5:0-Sieg von Borussia Dortmund beim MSV Duisburg ein ganz besonderes Spiel. Der 17-jährige Mittelfeldspieler feierte in der ersten DFB-Pokal-Runde nämlich sein Debüt. BVB-Trainer Lucien Favre setzte auf den Engländer von Beginn an – und der zahlte es mit einer starken Leistung und mit einem Tor auf Anhieb zurück.

Wie der BVB am späten Montagabend bestätigte, hatte der Treffer Bellinghams zum 2:0 in der 30. Minute auch für den Klub historische Dimensionen: denn der Mittelfeldspieler wurde in dem Moment, in dem sein abgefälschter Rechtsschuss im Tor der Duisburger landete, der jüngste Torschütze in der fast 111-jährigen, ruhmreichen Vereinsgeschichte der Borussia. Ein Meilenstein gleich zum Debüt – da fiel kaum ins Gewicht, dass Favre ihn zur Pause gelb-rot gefährdet wieder vom Platz nahm. Eine Vorsichtsmaßnahme.