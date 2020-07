"BVB hat mir Entscheidung einfach gemacht": Das sagen Jude Bellingham und Michael Zorc zum Transfer

Bellingham selbst erklärte, dass der Transfer zum BVB für ihn ein logischer Schritt ist. Der Youngster sei, so ließ er in der Klub-Mitteilung am Montag verlauten, "unglaublich gespannt darauf, mich einem der größten Klubs in Europa anzuschließen". Und weiter: "Der Weg des BVB, aber insbesondere wie sie jungen Spielern dabei helfen, besser zu werden, hat mir persönlich und auch meiner ganzen Familie die Entscheidung sehr einfach gemacht. Ich kann es kaum erwarten, in einem der schönsten Stadien der Welt zu spielen, hoffentlich so bald wie möglich auch wieder vor über 80.000 Zuschauern.“