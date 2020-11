Bericht: BVB-Youngster Jude Bellingham Transfer-Ziel des FC Chelsea - Angebot in Planung?

Chelsea hatte im vergangenen Sommer anders als viele europäische Spitzenklubs trotz der für viele Vereine wirtschaftlich schmerzhaften Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie rund 250 Millionen Euro in neues Personal investiert. Unter anderem lotsten die Londoner, die seit 2019 von ihrem langjährigen Leistungsträger Lampard trainiert werden, die deutschen Nationalspieler Timo Werner (für etwa 53 Millionen von RB Leipzig ) und Kai Havertz (für bis zu 100 Millionen Euro von Bayer Leverkusen ) an die Stamford Bridge.

DFL-Boss Christian Seifert schießt gegen Länderspiele in Corona-Zeiten: "Situation nicht zu akzeptieren"

Bellingham indes war ebenfalls erst in diesem Sommer vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund transferiert worden - für eine kolportierte Ablösesumme von 23 Millionen Euro. Trotz seines geringen Alters kam der 17-Jährige unter Trainer Lucien Favre bislang regelmäßig zum Zuge. Er absolvierte sechs von sieben möglichen Bundesliga-Spielen und wurde zudem in allen drei bisherigen Begegnungen in der Champions League eingesetzt. Sein Vertrag beim BVB läuft bis 2023. Bellingham ist nach Jadon Sancho der zweite Engländer im Kader der Westfalen. Erst vor knapp einer Woche hatte Bellingham beim 3:0 im Testspiel gegen Irland sein Debüt für die englische Nationalmannschaft gefeiert.