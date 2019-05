BVB-Gerüchte um Bayer-Star: Julian Brandt spricht über seine Zukunft

Julian Brandt ließ sich bislang nicht in die Karten schauen. Der deutsche Nationalspieler von Bayer 04 Leverkusen wurde in den vergangenen Wochen mit verschiedenen Vereinen in Verbindung gebracht - darunter Borussia Dortmund. Die Zukunft des 23-Jährigen bietet trotz eines langfristigen Vertrages bis 2021 aktuell Anlass für Spekulationen, denn am Ende der Saison kann Brandt Bayer 04 für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro verlassen. Aber zieht er diese Ausstiegsklausel auch?