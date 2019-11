BVB-Probleme beschäftigen Julian Brandt noch immer: "Schwer zu verdauen"

Brandt gab sich ratlos ob des Leistungsabfalls nach dem Sieg gegen Inter: "Keine Ahnung", antwortete der BVB-Profi auf die Frage nach dem Grund. "Wir waren einfach komplett nicht da an dem Tag. Es hat alles gefehlt." Der Offensiv-Akteur sprach dabei auch klar die Probleme der Dortmunder an : "Es hat alles gefehlt. Der Mut, vorne rauf zu gehen, die Aggressivität, in die Zweikämpfe zu gehen", stellte Brandt fest. "Wenn du diese beiden Basis-Sachen nicht hast, ist München einfach zu gut."

Julian Brandt über BVB-Niederlage gegen FC Bayern: "Art und Weise schwierig"

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ging mit der Mannschaft nach der Pleite gegen die Bayern hart ins Gericht und kündigte im Gespräch mit der Funke Mediengruppe Konsequenzen an. Er werde sich "in der kommenden Woche im Rahmen unserer Runde mit der sportlichen Leitung zusammenzusetzen", so Watzke. Dabei solle der "Ist-Zustand" der Dortmunder Mannschaft genau analysiert werden. "Ich verstehe die Reaktion der Fans. Jegliche Kritik ist berechtigt", so der BVB-Boss.