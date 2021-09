BVB in kommenden Wochen ohne Julian Brandt – Mats Hummels fit für weitere Einsätze

Borussia Dortmund muss in den nächsten Spielen auf Offensivallrounder Julian Brandt verzichten. Der 25-Jährige hatte am Mittwoch beim 2:1 zum Champions-League-Auftakt bei Besiktas Istanbul bereits zur Pause über muskuläre Probleme geklagt und war verletzt in der Kabine geblieben. Am Freitag gab Trainer Marco Rose genauere Einblicke in den gesundheitlichen Zustand des Profis, "Jule wird uns eine gewisse Zeit fehlen", sagte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Union Berlin: "Er hat eine Muskelverletzung, die wohl zwei Wochen dauern wird."

