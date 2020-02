Neue Sorgen beim BVB: Julian Brandt verletzt – nächstem Leistungsträger droht Ausfall

Nach der Verletzung von Kapitän Marco Reus droht dem Bundesligisten Borussia Dortmund in Julian Brandt der Ausfall eines weiteren Leistungsträgers. Der 23-Jährige musste am Samstagabend beim 3:4 des BVB bei Bayer Leverkusen in der Halbzeit ausgewechselt werden.

Brandt war in den vergangenen Wochen neben Neuzugang Erling Haaland einer der Leistungsträger, nachdem Trainer Lucien Favre ihn in die Rolle des Spielgestalters beordert hatte. In dieser Saison gelangen ihm wettbewerbsübergreifend sieben Tore und acht Vorlagen in 29 Spielen. Von 2014 bis 2019 hatte der 23-Jährige bei Bayer Leverkusen gespielt und war dort zum Nationalspieler gereift.