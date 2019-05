Wechsel-Gedanken? Diese BVB-Stars könnte Lucien Favre verlieren

Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde

Weigl lässt Favre zappeln

Die Beziehung zwischen Weigl und BVB-Trainer Lucien Favre habe demnach in der Hinrunde ordentlich gelitten, als der BVB-Profi nur auf vier Liga-Einsätze kam. In der Rückserie setzte Favre dann wieder auf den 23-Jährigen - diesmal statt im Mittelfeld, in der Innenverteidigung.

Weigl entwickelte sich zum Top-Mann in der Abwehr und überzeugte seinen Trainer durch seine Leistungen. Favre würde gerne mit ihm weitermachen. Doch Weigl hat sich noch nicht entschieden, ob er über den Sommer hinaus in Dortmund spielen möchte.

Möglicher Interessent auf eine Verpflichtung soll Paris Saint-Germain sein. Der französische Top-Klub sei bereit, große finanzielle Mittel für einen Transfer bereitzustellen. Trainer Thomas Tuchel war schon in seiner Zeit in Dortmund Fan von Weigl.