Bericht: Für diese Summe darf BVB-Profi Julian Weigl wechseln - weitere Verkäufe geplant

Verlässt Julian Weigl noch in diesem Sommer Borussia Dortmund? Der 23-Jährige wollte den Revierklub schon in der Winterpause in Richtung Paris verlassen. Doch damals leiß der BVB den Defensivspieler nicht gehen. Jetzt soll Dortmund laut Sport Bild einen Verkauf nicht mehr ablehnen.