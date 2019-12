BVB-Flirt Mario Mandzukic vor Aus bei Juventus: Stürmer nicht zu Weihnachtsfeier eingeladen

Sportlich spielt Mario Mandzukic bei Juventus Turin schon seit Monaten keine Rolle mehr. Laut einem Bericht der englischen Zeitung Sun wurde der frühere Stürmer des FC Bayern München nun nicht einmal mehr zur Weihnachtsfeier des italienischen Rekordmeisters eingeladen. Mehr als 600 Gäste nahmen demnach an der opulenten Party teil, darunter auch das gesamte Frauenteam von Juventus - doch Mandzukic fehlte. Ein Wechsel des Kroaten in der Winterpause scheint damit immer wahrscheinlicher - in den vergangenen Wochen war Mandzukic unter anderem als möglicher Neuzugang von Borussia Dortmund gehandelt worden.