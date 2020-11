BVB-Profi Bellingham feiert Länderspiel-Debüt bei England-Gala gegen Irland - Sancho trifft

Jüngster Debütant bei Birmingham City, jüngster Torschütze von Borussia Dortmund, jüngster Engländer in der Champions League und jüngster englischer U21-Torschütze: Im Alter von 17 Jahren kann Jude Bellingham schon einige Rekorde sein eigen nennen. Beim 3:0 (2:0)-Sieg der englischen Nationalmannschaft gegen Irland am Donnerstagabend trug sich Bellingham, der in der 73. Minute für Chelsea-Talent Mason Mount in die Partie kam, mal wieder in die Geschichtsbücher ein. In der A-Nationalmannschaft ist er nach seinem Einsatz im Testspiel nun der drittjüngste Debütant des Weltmeisters von 1966 - hinter Theo Walcott (17 Jahre und 75 Tage) und Wayne Rooney (17 Jahre und 111 Tage). Anzeige

Sich auch als jüngster Torschütze der Three Lions einen Namen zu machen, verpasste Bellingham jedoch: Stattdessen erzielten Harry Maguire (18. Minute), Bellinghams Vereinskollege Jadon Sancho (31.) und Dominic Calwert-Lewin per Strafstoß (56.) die Tore für die überlegenen Engländer, die sich für die anstehenden Nations-League-Partien gegen Belgien am Sonntag und drei Tage später gegen Island gewappnet zeigten. Die Tor-Bestmarke kann Bellingham auch in den kommenden Partien noch knacken: Stürmer-Legende Rooney war 17 Jahre und 317 Tage alt, als er seinen ersten Auswahltreffer erzielte. Bellingham bleibt also noch bis zum 11. Mai 2021 Zeit, um Rooney zu überholen.