Bestätigt: BVB-Juwel Youssoufa Moukoko fällt mit Muskelfaserriss wochenlang aus

Borussia Dortmund muss den nächsten Ausfall in der Offensive verkraften. Wie der aktuelle Bundesliga-Zweite am Mittwoch mitteilte, hat sich Youssoufa Moukoko beim Spiel gegen den FC Augsburg am vergangenen Sonntag (1:1) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und wird den Westfalen in den kommenden Wochen fehlen. Neben Torjäger Erling Haaland ist der 17-Jährige damit der zweite Angreifer, auf den der BVB verzichten muss. Eine "Wiedereingliederung in den Spielbetrieb soll noch im März geschehen", heißt es in der Klub-Mitteilung. Anzeige

Moukoko wird damit zum wiederholten Mal in der laufenden Spielzeit ausgebremst. Der Youngster hatte bereits im Oktober mit einer Muskelverletzung sowie im November mit einem Muskelfaserriss und einer Augenentzündung passen müssen. Vor dem Hintergrund der Blessuren kam Moukoko bislang auf 19 Pflichtspiele in der aktuellen Saison, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen.