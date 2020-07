BVB-Juwel Youssoufa Moukoko: Trikotnummer des Stürmers bei Profi-Team wohl fix

Schon Größen wie Ex-Goalgetter Lucas Barrios oder Champions-League-Sieger Lars Ricken trugen die Rückennummer 18 beim Ruhrpott-Klub - jetzt offenbar auch Moukoko. Die Dortmunder setzen große Hoffnungen in das Sturm-Talent. Sportlich macht den gebürtigen Kameruner in der Jugend so schnell keiner etwas vor. In seiner zweiten Saison für die U17 des BVB knackte er beinahe die 50-Tore-Marke. In seiner Debüt-Saison in der U19-Bundesliga schaffte er in 21 Spielen 34 Treffer und gewann damit die Torjägerkanone. In der vergangenen Woche glänzte Moukoko in einem Testspiel mit der U19 gegen eine Herren-Mannschaft aus der Dortmunder Oberliga mit dem Führungstreffer. Zudem lief der 15-Jährige als Kapitän auf.