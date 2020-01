Bericht: Paco Alcacer aus BVB-Kader gestrichen - Trainings-Leistungen wohl zu schlecht

War es das mit Paco Alcacer bei Borussia Dortmund ? Wie die Bild, Kicker und Sky übereinstimmend berichten, hat BVB-Trainer Lucien Favre Stürmer-Star Alcacer kurz vor dem Bundesliga-Rückrundenauftakt gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr - hier im Liveticker ) aus dem Kader gestrichen. Laut Bild-Bericht soll der Coach mit den Trainings-Leistungen seines angeblich wechselwilligen Torjägers unter der Woche unzufrieden gewesen sein. Ebenfalls nicht mit an Bord des Fliegers nach Augsburg gegangen sei zudem Dan-Axel Zagadou. Der Franzose ist angeschlagen.

Michael Gregoritsch, Erling Haaland, Munas Dabbur - alle drei haben in der Winterpause neue Vereine in der Bundesliga gefunden. Und sie sind nicht die einzigen: Der SPORT BUZZER zeigt alle Wintertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Nach Streichung aus BVB-Kader: Weiter Wechsel-Gerüchte um Alcacer

Durch den Alcacer-Verzicht nehmen die Transfer-Gerüchte um den 26-Jährigen wieder neuer Fahrt auf: Zuletzt sollen sich unter anderem neben La-Liga-Klub Atlético Madrid auch der FC Sevilla und FC Valencia an einem Alcacer-Wechsel in diesem Winter interessiert gezeigt haben. Zuletzt wollte BVB-Sportdirektor Michael Zorc aber von einem Transfer Alcacers nichts wissen. "Bei mir liegt nichts auf dem Tisch, worüber wir zu befinden hätten", sagte der Dortmund-Chef der ARD-Sportschau.

Laut Bericht der Sport Bild darf der Angreifer die Dortmunder aber per Winter-Wechsel ab einem Angebot von 40 Millionen Euro verlassen. Der Top-Stürmer war im Sommer 2018 zunächst auf Leihbasis vom FC Barcelona nach Dortmund gekommen. Im vergangenen Sommer verpflichteten ihn die Schwarz-Gelben dann für 21 Millionen Euro fest. Für den BVB erzielte Alcacer in 47 Pflichtspielen 26 Tore. In dieser Saison kam der Nationalspieler allerdings nur zu 15 Pflichtspiel-Einsätzen. Seit Ende August spielte er kein Spiel über die vollen 90 Minuten durch.