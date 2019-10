BVB-Pleite bei Inter: Matthäus kritisiert Kader-Zusammenstellung und Situation von Mario Götze

Statt Götze hatte der Coach in der zweiten Halbzeit der Begegnung in Mailand Mo Dahoud, Jacob Bruun Larsen und Raphael Guerreiro eingewechselt, um die Partie noch zu drehen. Die Maßnahmen brachten nicht den erhofften Erfolg. In der Champions-League-Gruppe F rutschte der BVB auf den dritten Tabellenplatz ab, das Vorrunden-Aus droht. Matthäus macht die Offensiv-Probleme Götzes, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, fest. Er sieht den Kader des deutschen Vizemeister im Angriff als zu dünn besetzt an.