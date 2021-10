BVB kämpft um Verbleib von Erling Haaland: So will Lizenzspielerchef Kehl den Top-Torjäger in Dortmund halten

Um die Zukunft von BVB-Toptorjäger Erling Haaland ranken sich die Gerüchte. Nicht zuletzt seine beeindruckende Bilanz in der laufenden Spielzeit von 13 Toren in zehn Pflichtspielen ruft die europäischen Top-Klubs auf den Plan. Ein Abgang des im Januar 2020 von RB Salzburg zu Borussia Dortmund gewechselten Norwegers ist dabei jedoch noch längst keine beschlossene Sache, betonte nun Lizenzspielerchef Sebastian Kehl. "Die Entscheidung ist noch nicht getroffen", sagte der ehemalige Kapitän der Westfalen am Sonntag bei Bild Live. Anzeige

Zugleich räumte Kehl, der ab dem kommenden Sommer die Nachfolge von Michael Zorc als BVB-Sportdirektor antreten wird, ein, dass Haaland "selbst die Möglichkeit hat, eine Entscheidung zu treffen." Das Ziel des BVB ist dennoch klar: Der Norweger soll auch über den Sommer hinaus und möglichst lang für die Borussia auf Torejagd gehen. "Wir werden um ihn kämpfen und alles in die Waagschale legen", so Kehl. "Haaland zu ersetzen, ist schlichtweg nicht möglich."

Bei der Überzeugungsarbeit sei besonders der "gute Draht" zu Haalands Berater Mino Raiola sowie dessen Vater Alfie ein wichtiger Faktor. "Wir besprechen die Themen und versuchen, ihm das Gefühl zu geben, dass der BVB eine Top-Adresse für ihn ist, wo er sich entwickeln kann", erklärte Kehl weiter. Auch die Atmosphäre rund um den Verein, die Akzeptanz bei den Fans und das familiäre Gefühl seien im Rennen um die Gunst des Norwegers wichtige Argumente.

Kehl: "Beobachten den Markt" Trotz aller Bemühungen kann Kehl die Ambitionen Haalands, künftig eine neue Herausforderung in der Welt-Elite anzustreben, verstehen. "Dass er womöglich sich dann in einem anderen Stadion sieht, bei einem noch größeren Klub, das kann ich sportlich total nachvollziehen", sagte der Lizenzspielerchef. Ein möglicher Abschied des 21-Jährigen werde in den Planungen des BVB deshalb berücksichtigt. "Natürlich machen wir uns Gedanken, versuchen verschiedene Optionen zu prüfen. Wir bereiten uns auf diese Szenarien vor. Wir werden kreative Lösungen kreieren und beobachten den Markt, nicht nur in Deutschland sondern auch weltweit."