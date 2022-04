"Bedeutet sehr viel": BVB-Kapitän Marco Reus betont Ambitionen auf Platz im WM-Kader

Das WM-Jahr läuft. Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich spätestens seit den vergangenen beiden Länderspielen gegen Israel (2:0) und in Amsterdam gegen die Niederlande (1:1) mitten in der Vorbereitung auf die Endrunde zum Jahresende in Katar. Die große Hoffnung ist, dass alle Spieler gesund bleiben. Unter anderem fehlte beim Länderspiel-Doppelpack neben Leon Goretzka, Niklas Süle (beide FC Bayern) und Jungstar Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) auch Marco Reus von Borussia Dortmund. Der 32-Jährige, der seinen letzten Auftritt im Trikot der DFB-Elf am 11. November während der WM-Qualifikation beim 9:0 gegen Liechtenstein (ein Tor, drei Vorlagen) hatte, musste krankheitsbedingt passen.

